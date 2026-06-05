3 ilde fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda Antalya'da 2, Gaziantep'te 1 ve Van'da 8 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise 'fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör