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Giriş Tarihi: 5.06.2026 00:24

3 ilde fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Van merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

DHA
3 ilde fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda Antalya'da 2, Gaziantep'te 1 ve Van'da 8 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise 'fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#VAN #ANTALYA #GAZİANTEP #FUHUŞ

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3 ilde fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
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