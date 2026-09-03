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Giriş Tarihi: 3.09.2026 17:58 Son Güncelleme: 3.09.2026 18:10

3 ilde orman yangını: Aydın, Antalya ve Bolu'da alevlerle mücadele sürüyor

Aydın, Antalya ve Bolu’da henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan orman yangınlarına karşı alevlerle zamana karşı yarış başlatıldı. Ekipler, 13 helikopter, 8 uçak, çok sayıda arazöz ve karadan yüzlerce personelle 3 farklı noktadaki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesini sürdürüyor.

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3 ilde orman yangını: Aydın, Antalya ve Bolu’da alevlerle mücadele sürüyor
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Türkiye'nin 3 noktasında çıkan orman yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

AYDIN

Alınan bilgiye göre, Bahçearası mevkisindeki ormanlık ve zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına karadaki ekiplerin yanı sıra 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor.

ANTALYA

Örenşehir Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile 75 teknik personel ve yangın işçisi müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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BOLU

Karapazar köyü mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. 2 yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar devam ediyor.

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3 ilde orman yangını: Aydın, Antalya ve Bolu'da alevlerle mücadele sürüyor
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