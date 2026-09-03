3 ilde orman yangını: Aydın, Antalya ve Bolu’da alevlerle mücadele sürüyor

Türkiye'nin 3 noktasında çıkan orman yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
AYDIN
Alınan bilgiye göre, Bahçearası mevkisindeki ormanlık ve zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına karadaki ekiplerin yanı sıra 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor.
ANTALYA
Örenşehir Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile 75 teknik personel ve yangın işçisi müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
BOLU
Karapazar köyü mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra yakındaki ormana sıçradı.