3 ilde uyuşturucu operasyonu: 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 123 şüpheli yakalandı

Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Mersin, Çanakkale, Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 464 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 101 farklı adrese düzenlenen operasyonda 123 şüpheli yakalandı.

101 FARKLI ADRESE BASKIN

Çanakkale, Isparta ve Mersin'de düzenlenen operasyona 131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 Jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte 101 farklı adrese operasyon düzenlendi.

"UYUŞTURUCUYLA SAVAŞIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz" dedi.