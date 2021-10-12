3 ile bölünebilme kuralı nedir? 3 ile kalansız bölünme kuralı örnek soruları

3 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 3 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için vereceğimiz örneklerle istediğiniz her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz.
Bir doğal sayının rakamları toplamı 3'ün katı ise bu doğal sayı 3'e kalansız bölünebilmektedir. Kalanı bulma işlemi için de o doğal sayının toplamının 3'e bölümünden kalan kaç ise ilk sayının da 3'e bölümünden kalan sayı odur.
3 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 36587229 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
3 ile bölünebilme kuralı örnek soru: Dört basamaklı 26a8 sayısının 3'e kalansız bölünebilmesi için a'nın alabileceği değerlerin en büyüğü kaçtır?
Cevap:
26a8 sayısının 3'e tam bölünebilmesi için tüm rakamlarının toplamı 3'ün katı olmalıdır.
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