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Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:36 Son Güncelleme: 12.10.2021 16:38

3 ile bölünebilme kuralı nedir? 3 ile kalansız bölünme kuralı örnek soruları

3 ile bölünebilme kuralı nedir? 3 ile kalansız bölünme kuralı örnek soruları

Bir sayının tüm basamaklarının toplamı 3 ve 3’ün tam katıysa eğer o sayı 3’e kalansız bölünebiliyor demektir. Eğer 3’e bölümden kalan bulmak istiyorsak aynı şekilde basamaktaki sayıların toplamının 3’e bölümünden kalan kaç ise ilk sayının da 3’e bölümünden kalan sayı odur. 3 ile bölünebilme kuralı nedir sorusunun yanıtını basit bir dille anlattık.

3 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 3 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için vereceğimiz örneklerle istediğiniz her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz.

3 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI NEDİR?

Bir doğal sayının rakamları toplamı 3'ün katı ise bu doğal sayı 3'e kalansız bölünebilmektedir. Kalanı bulma işlemi için de o doğal sayının toplamının 3'e bölümünden kalan kaç ise ilk sayının da 3'e bölümünden kalan sayı odur.

3 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 36587229 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

  • 3+6+5+8+7+2+2+9 = 42
  • 4+2 = 6
  • 6'nin 3 ile bölümünden kalan 0'dır. Yani 36587229 sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir.

3 ile bölünebilme kuralı örnek soru: Dört basamaklı 26a8 sayısının 3'e kalansız bölünebilmesi için a'nın alabileceği değerlerin en büyüğü kaçtır?

Cevap:

26a8 sayısının 3'e tam bölünebilmesi için tüm rakamlarının toplamı 3'ün katı olmalıdır.

  • 2+6+a+8 = 16+a
  • (16+a)'nın 3'ün katı olabilmesi için a'nın alacağı değerler 2, 5 ve 8'dir.
  • Cevap 8'dir.

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