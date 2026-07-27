3 kazada 3 ölü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde taziye ziyareti için gittiği mahallede otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Samandağ-Antakya karayolu Uzunbağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taziye ziyareti amacıyla Uzunbağ Mahallesi'ne gelen Bedia Havare'ye (70), yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada seyir halindeki bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Bedia Havare, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Artvin'in Hopa ilçesinde önceki gece kamyonetin aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu 29 yaşındaki sürücü Ceyhun Akyürek yaşamını yitirdi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ise otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör