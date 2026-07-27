Haberler Yaşam Haberleri 3 kazada 3 ölü
Giriş Tarihi: 27.07.2026

3 kazada 3 ölü

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Uğur Yiğit Uğur Yiğit
3 kazada 3 ölü
  • ABONE OL
Hatay'ın Samandağ ilçesinde taziye ziyareti için gittiği mahallede otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Samandağ-Antakya karayolu Uzunbağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taziye ziyareti amacıyla Uzunbağ Mahallesi'ne gelen Bedia Havare'ye (70), yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada seyir halindeki bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Bedia Havare, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Artvin'in Hopa ilçesinde önceki gece kamyonetin aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu 29 yaşındaki sürücü Ceyhun Akyürek yaşamını yitirdi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ise otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
3 kazada 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA