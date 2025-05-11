Sultangazi’de film gibi soygun! Saniyeler için 12 milyon TL’yi çaldılar! Meğer aynı villanın komşusunu da...

Gözaltına alınan 6 şüphelinin soygun anlarından da güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Saniyeler içerisinde kilolarca altını çalan hırsızlar kayıplara karışıyor. Aynı şüphelilerin Arnavutköy'de bir villayı soymaya girdikleri ancak bahçede köpeği görünce kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin yarım kalan işlerini ertesi gün komşu villadan 500 bin liralık saat çalarak tamamladıkları öğrenildi. Adliyeye sevk olan hırsızlardan 3'ü tutuklandı.

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir kuyumcuya 5 Şubat günü giren hırsızlar tam 3 kilogram altını çalıp kaçtı. Yaklaşık değeri 12 milyon lirayı bulan soygunu yapan çete 10 Nisan'da Arnavutköy'de bulunan bir villanın bahçesine girdi. Bahçede köpeği görünce olayı gerçekleştiremeden kaçtı. Aynı çete ertesi gün o villanın yan komşusuna gitti. İçeriden yaklaşık 500 bin lira değerindeki saatleri alıp kaçtılar.

FİLM GİBİ OPERASYON

İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüpheliler tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 3.'ü Hırsızlık ekiplerinin araçla yaptığı kovalamaca sonucu yakalandı. Filmleri aratmayan operasyon taksi kamerasına yansıdı.

TEK TEK YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro ekipleri 49 suç kaydı olan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesilmiş cezası olan A.K., 32 suç kaydı olan ve 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.U. ile M.D. ve S.K. yakalandı. Şüphelilerin kaldığı adreste aslında hedef şahıslardan olmayan D.Ç. ve Ş.K.'da gözaltına alındı.

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Operasyon yapılan evdeki aramada 1 adet Ruhsatsız Tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet 6x35 fişek , bir miktar 2 parça halinde Kokain Maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K.,S. K.,M. D. isimli şahıslar Adlı Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı. A.K.,M.U. ve D.Ç. isimli şahıslar tutuklandı.