3 kişinin öldüğü olayda, 8 kişi tutuklandı

Düzce'nin Konuralp İlçesine bağlı Esentepe Köyünde, 20 Temmuz 2022 günü saat 20:15 sularında meydana gelen olayda, 2 aile arasında çıkan kavgada, Ali G., Selma G.ve Mithat G hayatını kaybederken, Engin G. ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Konuralp İlçe Jandarma Komutanlığının başlatmış olduğu soruşturma sonucu olaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. Tamamlanan işlemler sonrası adliyeye sevk edilen O.Ç ve H.G adli kontrol ile serbest kalırken, C. K., V. Ç., H. Ü., K. G., K. Ç., M. E. Ç., C. G., N. Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HUSUMETİN NEDENİ KAN DAVASI ÇIKTI

Düzce merkeze bağlı Esentepe Köyü'nde bu akşam biri kadın 3 kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanması ile ilgili silahlı saldırının nedeni ise kan davası olduğu ileri sürüldü. İddialara göre aynı köyde 2019 yılında silahlı kavga sonucu Samet Ç'nin öldürülmesi nedeniyle iki aikle arasında husumet bulunduğu, bu husumet sonucu olayların yaşandığı ileri sürüldü.