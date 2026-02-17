3 kişiyi katletmişti: Katil sürücü hakim karşısında konuştu! "Aracı durduramadım"

"FREN YAPMAMA RAĞMEN ARACI DURDURAMADIM"

Davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık Mustafa K. ile kazada ölenlerin şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mustafa K., "Maktülün aracı aniden önüme çıktı. Fren yapmama rağmen aracı durduramadım. Kavşağa yaklaştığımda yavaşlamıştım. Olay esnasında da aşırı hızlı değildim. Kavşağa yaklaşınca hızım 45-50 kilometre civarındaydı. Aradaki mesafe çok kısaydı. Kurtarmak istesem de çarpma gerçekleşti" diye konuştu. Şikayetçi S.T. ise "2 kızım, 1 torunum kazada öldü. Ben takdiri size bırakıyorum. Torunum bu yıl üniversiteyi bitirecekti. 2 torunum öksüz kaldı. O beni daha çok yaktı. Cezasını çeksin" dedi.