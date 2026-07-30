3 kişiyi öldürdü ‘kıskançlık’ dedi

Adana
'da geçtiğimiz 25 Temmuz gecesi Osman Ataş, sevgilisi Semra Yılmaz (44) ile tartıştı. Daha sonra iki sevgili otomobille Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiine geldi. Tartışma burada da devam etti. Ataş, tabancasıyla kaçmaya çalışan Semra Yılmaz'a peş peşe ateş etti. Osman Ataş, daha sonra başka otomobilin içinde oturan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) cinayete tanık olduklarını düşünerek vurup, olay yerinden araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Ataş saklandığı adreste suç aleti tabancayla yakalandı. Ataş'ın ifadesinde "Semra'yı çok kıskanıyordum. Ama o başkalarıyla mesajlaşıyordu. Olay gecesi tartıştık. Daha sonra otomobile binip tepeye gittik. Bana hakaretler yağdırdı ve o an kendimi kaybettim. Kaçarken vurdum. Ondan sonraki olayları hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör