3 kişiyi öldürmüştü! Ankara canisi canına kıydı

Ankara'da önceki gün Fatih Horoz, arkadaşı Kadir Çiçek'in (30) evine gitti. Ancak Horoz 'Kız arkadaşım gelecek, sonra gelin' diyerek geri çevirdi. Horoz, akşam saatlerinde tekrar gittiği evin aralık kapısından içeri baktığındayerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis; 3 erkek cesediyle karşılaştı. Cenazelerin Mehmet Büyükırmak (35) ile kardeşler Mehmet Emre Çalı (28) ve Enes Çalı'ya (29) ait olduğu belirlendi.

Polis olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ev sahibi Çiçek'i takibe aldı. Olay yeri yakınlarında bir binada saklanan Çiçek, polisin 'Teslim ol' çağrısına uymayarak cinayetleri işlediği düşünülen silah ile başına ateş açarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken katil zanlısı Çiçek'in 8 suç, 4 aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Enes Çalı'nın 16, Mehmet Emre Çalı'nın 29, Mehmet Büyükırmak'ın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.