3 kız kardeş toprağa verildi annenin feryadı yürekleri dağladı

27 Ağustos günü İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde 45 yaşındaki Vesim Şimşek, eşi Naciye Şimşek'in evi terk edip dönmemesi üzerine 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek'e kurşun yağdırdı. Şimşek aynı silahla intihar girişiminde bulundu. 3 çocuk hayatını kaybederken, Hiranur ile babası Vesim Şimşek ağır yaralandı. 3 kız kardeş Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Naciye Şimşek, çocuklarının tabutuna sarılarak her biriyle ayrı ayrı helalleşirken "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım. Nira'yı kardeşlerinin arasına gömün, ablası kardeşlerine sahip çık. Hanginize yanacağımı şaşırdım" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı. Cenazeler, Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.