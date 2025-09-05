3. Konya Gastronomi Festivali büyük bir coşkuyla başladı

Kalehan Ecdad Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Çatalhöyük'ten Selçuklu Saraylarına, Mevlevi mutfağından günümüze kadar uzanan, gastro-kültürel bir mirasın taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

KONYA'NIN GASTRONOMİ YOLCULUĞUNDA EN ÖNEMLİ DURAĞI

2019 yılında, ünlü şeflerin, akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin katılımıyla başlattıkları gastronomi serüveninin, her geçen yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Bugün, coğrafi işaretli ürün sayımızı 85'e yükselttik. 2021 ve 2022'de Gastrofest'lerde hem meşhur yemeklerimizi hem de unutulmaya yüz tutmuş, geçmişten bugüne taşınan lezzetlerimizi de yeniden gün yüzüne çıkardık. Geldiğimiz noktada, yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival, Konya'mızın gastronomi yolculuğunun en önemli durağı oldu. Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz Gastrofest ile bu çizgiyi daha da yukarı taşıyoruz" diye konuştu.

ÜNLÜ ŞEFLER KONYA MUTFAĞININ KADİM LEZZETLERİNİ SUNACAK

"Gastrofest, aslında bir lezzet festivalinin çok daha ötesinde, medeniyetimizi mutfak kültürü üzerinden anlatan hikâyedir" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "100 esnafımızın stant açarak katkı verdiği festivalimiz; 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180'e yakın ünlü şefimizin ustalık gösterisi ile gastronomi dünyasına yön verecek, yüzbinlerce ziyaretçiye Konya mutfağının kadim lezzetlerini sunacaktır. Ayrıca, çocuklarımız için özel etkinliklerden sergilere, 12 kategoride gerçekleşecek birbirinden heyecanlı yarışmalardan sıfır atık uygulamalarına kadar çok yönlü bir program bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı. Ortaya çıkan bu çeşitliliğin, tarihin ve kültürün şehri Konya'nın, aynı zamanda gastronomi ve sürdürülebilir yaşam şehri olduğunun da en güçlü göstergesi olduğuna değinen Başkan Altay, "Festivalimizin açılışında, geleneklerimizi yaşatan Toyga Çorbasına Tuz Atma Geleneği, gönül coğrafyamızdan gelen şeflerimizin hazırlayacağı Türk Dünyası lezzetleri ve Konya Lezzet Mekânı Ödülleri gibi özel bölümlerle, bir kez daha sofranın insanları birleştiren gücüne tanıklık edeceğiz. Bu vesileyle, bugün hem Konya'mızdan hem de ülkemizin birçok şehrinden gelerek bu lezzet ve kültür yolculuğuna şahitlik eden tüm misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

FESTİVALLER KONYA KÜLTÜRÜNÜN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

Herkesi 7 Eylül'e kadar sürecek festivale davet eden Başkan Altay, "Belediye olarak Gastrofest ile Bilim Festivali ile Kitap Günleri ve Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri gibi etkinliklerle şehrimizin kültürünün tanıtımına katkı sağlıyor; esnaflarımızı destekliyor; Konya'yı yeniden bölgenin çekim merkezi haline getiriyoruz. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime, esnaflarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

HEM GASTRONOMİ HEM FUTBOL HEYECANI BİRLİKTE YAŞANACAK

BAŞKAN Altay, festivalin son günü olan 7 Eylül Pazar günü A Milli Futbol Takımı'nın Konya'da Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İspanya ile karşı karşıya geleceğini anımsatarak, "Konya olarak bu milli heyecana da ev sahipliği yapacağız. Buradan bu vesileyle milli takımımızı desteklemek için Konya'ya gelecek tüm misafirlerimizi de Gastrofest'e davet ediyorum. Gelin, hem gastronominin hem de futbolun heyecanını birlikte yaşayalım" vurgusu yaptı.

TÜRKİYE'NİN ÜNLÜ ŞEFLERİNE TEŞEKKÜR

BAŞKAN Altay, Türkiye'nin en ünlü şeflerinin hüneriyle, emekleriyle festivale destek verdiğini vurgulayarak, "Onları aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Konya'nın ve ülkemizin gastronomisine, özellikle de Anadolu'nun başkentinin mutfak kültürünü tüm dünyaya tanıtmada bize verdikleri desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı. 100 esnafın stant açarak katkı verdiği Gastronomi Festivali kapsamında; 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180'e yakın ünlü şef, yüz binlerce ziyaretçiye Konya mutfağının kadim lezzetlerini sunacak. 3. Konya GastroFest 7 Eylül Pazar gününe kadar Kalehan Ecdad Bahçesi'nde ziyaret edilebilecek.