3 metrelik kılıç balığı tezgâhı süsledi

Marmara Denizi'nde, 3 metre uzunluğunda ve 140 kilogram ağırlığında avlanan kılıç balığı Eminönü'ndeki balıkçı tezgâhında kilosu 1200 liradan satışa sunuldu. Marmara Denizi'nde yakalanan bu kadar büyüklükteki kılıç balığının ve 20 kilograma ulaşan fener balıklarının yüzlerini güldürdüğünü belirten balıkçı Kaya Kaydu, "Bu sezon Marmara Denizi'nde yakalanan büyük balıklardan kılıç balığı oldukça bereketli oldu. 3 metre boyunda ve 140 kilogram ağırlığındaki kılıç balığının tezgâhtaki kilosu 1200 liradan satışa sunuldu" dedi.