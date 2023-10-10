Haberler Yaşam Haberleri 3 öğrenci daha zehirlenerek hastanelik oldu! Ailelerden denetim çağrısı...
Giriş Tarihi: 10.10.2023 15:29

3 öğrenci daha zehirlenerek hastanelik oldu! Ailelerden denetim çağrısı...

Amasya’da dün bir marketten aldıkları çiğ köfteden yemelerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrencinin hastaneye kaldırıldı. Bugün, 3 öğrencinin daha yedikleri sandviç sonrası Acil Servis’e kaldırıldığı açıklandı.

İHA
3 öğrenci daha zehirlenerek hastanelik oldu! Ailelerden denetim çağrısı...

Amasya Lisesi'nden 3 öğrenci okula yakın marketten sandviç ve diğer içeceklerden aldı. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma problemi yaşayan öğrenciler ambulans çağırdı. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Kadir Çakı Semt Polikliniğine kaldırılan 3 öğrenci tedavi altına alındı.

Bir öğrencinin yakını olan Salice Demir, "Dün 7, bugün de 3 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı. Yetkililerden marketlerin denetlenmesini istiyoruz" dedi.
Geçen ay Amasya'nın Taşova ilçesinde içtikleri şebeke suyundan zehirlenen 370'den fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 öğrenci daha zehirlenerek hastanelik oldu! Ailelerden denetim çağrısı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA