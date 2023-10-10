3 öğrenci daha zehirlenerek hastanelik oldu! Ailelerden denetim çağrısı...

Amasya Lisesi'nden 3 öğrenci okula yakın marketten sandviç ve diğer içeceklerden aldı. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma problemi yaşayan öğrenciler ambulans çağırdı. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Kadir Çakı Semt Polikliniğine kaldırılan 3 öğrenci tedavi altına alındı.