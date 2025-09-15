3 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Adana AK Parti İl Başkanlığı önünde Gazze'deki sivil ölümleri protesto etmek amacıyla düzenlenen oturma eyleminin 25. gününde gerginlik yaşandı. Mavi Marmara saldırısından yaralı kurtulan Fevziye Şenoğlu'nun katıldığı eylemde, megafon bir emniyet mensubu tarafından tekmelendi. Bu arada Adana Valiliği olaya ilişkin üç polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, 3 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.