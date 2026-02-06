Antalya’da telefon dolandırıcılarından akılalmaz vurgun! Altın para ne varsa aldılar, Giresun’da yakalandılar!

L.O. isimli kadın Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurarak kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan şahısların, "Kimlik bilgileriniz çalınmış. Operasyon düzenleyeceğiz" diyerek baskı altına alarak yönlendirilmeler sonucu yaklaşık 3 milyon 500bin lira nakit para ile ziynet eşyalarını, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şahıslara elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını kaydederek şikayetçi olduğunu söyledi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Polis yaptığı çalışmada önce sahte MİT görevlisi açık kimlikleri tespit edildi. Sahte MİT'çi S.T., U.A.T. ile A.A. isimli 3 kişinin 3 milyon 500 bin nakit 500 bin lira değerinde altın ile Giresun iline kaçtıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin bulunduğu Giresun'daki adrese şok baskın düzenlendi. 3 sahte MİT'çi gözaltına almaya gelen polislere, de MTİ görevlisi olarak tanıttı. Ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadılar. Zanlıların araçları ve adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet ata lira, 104 bin lira nakit para, pırlanta yüzük, altın takılar, 25 adet tabanca fişeği ile 3 adet cep telefonuna el kondu. Emniyetteki sorgularının ardından S.T., U.A.T. ile A.A. sahte MİT'çiler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.