3 sivil polisi vuran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Olay, Seferihisar ilçesi Çolak İbrahim Bey Mahallesi Hamamalanı mevkisinde dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Haber merkezine gelen silahlı kavga ihbarı üzerine sivil polis ekipleri harekete geçti. Adrese polislerin geldiğini fark eden şüpheli Mehmet Salih Çelik silahına sarıldı. Şüpheli Çelik adrese gelen 3 polise arka arkaya ateş açtı. Saldırıda komiser Furkan Hakan Aşkın sol kolundan, polis memurları İbrahim Gümüştekin göğsünden ve Mehmet Tozun boğazından yaralandı. 3 yaralı polisten Gümüştekin ile Tozun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Salih Çelik isimli şüpheli gözaltına alındı.

POLİSLER AMELİYAT EDİLDİ

Öte yandan yaralanan polis memurlarından 2'si dün gece ameliyat edildi. Bir polis ise ilk müdahale sonrası servise alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen ve olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli Mehmet Salih Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Çelik, polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

13 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 14 oldu. Şüpheliler, ifade işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.