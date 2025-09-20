3 yaşındaki Ali süt kamyonunun altında kalarak öldü

Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Süt toplama kamyonu sağılan sütleri almak için büyükbaş hayvan çiftliğine geldi. Geri manevra yaparak tankere yanaşan kamyon şoförü H.A. (38) sütleri aracına yükledi. O esnada çiftlikte çalışan ailenin 3 yaşındaki oğlu El Amr Ali, kamyonun önünde oyun oynamaya başladı. Sütleri yükleyen H.A., daha sonra aracına binerek çiftlikten ayrılmak istedi. Bu sırada kamyonun önünde kalan minik Ali'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan minik Ali, olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı fark etmeyen sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Çocuğun cansız bedenini bulan anne ve baba sinir krizleri geçirdi. Yapılan kamera incelemesinin ardından çocuğun kamyonun altında kaldığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamera incelemesinin ardından tespit edilen kamyonun şoförü Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yakalandı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve savcının gerekli çalışmalarının ardından minik Ali'nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek morga kaldırıldı. 3 yaşındaki çocuğun ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.