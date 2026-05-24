Haberler Yaşam Haberleri 3 yaşındaki çocuğun kahreden sonu: Sulama havuzunda can verdi!
Giriş Tarihi: 24.05.2026 19:54

Batman'ın Beşiri ilçesinde 3 yaşındaki Aydın Şirin isimli çocuk dengesini kaybederek sulama havuzuna düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde meydana geldi. Köy çıkışındaki bir tarlada bulunan sulama havuzunun yakınlarında oynayan 3 yaşındaki Aydın Şirin, dengesini kaybederek suya düştü.

Küçük çocuğun suyun içinde gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, hemen çocuğu havuzdan çıkardı. Küçük çocuk, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

