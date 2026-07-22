3 yaşındaki Mihrimah ölümden döndü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Mihrimah Uğuryurt, evde bulduğu saat pilini yuttu. Küçük kızın nefes almakta zorlandığını fark eden ailesi, Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bilgi tarafından acil olarak endoskopiye alınan çocuğun yemek borusunda yapılan incelemede herhangi bir delinme oluşmadığı belirlendi. Pil, riskli operasyonun ardından başarıyla çıkarıldı. İki gün doktor gözetiminde tedavisine devam edilen Mihrimah, genel durumunun iyi olması ve yeniden ağızdan beslenmeye başlamasının ardından kontrol önerisiyle taburcu edildi.

'SAAT PİLLERİ ÇOK TEHLİKELİ'

Saat pillerinin, yutulan yabancı cisimler arasında en tehlikeli olanlardan biri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Bilgi, "Yemek borusunda kaldığında delinmelere ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bu da hastanın hayati riski anlamına geliyor. Böyle bir durumda ailelerin çocuğu kusturmaya veya başka bir şey yutturmaya çalışmaması, vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerekiyor. Küçük çocukların ağzına alabileceği kadar küçük nesneler, özellikle de piller hiçbir şekilde ortalıkta bırakılmamalı" dedi. Baba Uğur Uğuryurt ise "Önce basit bir şeymiş gibi geldi. Doktorumuz anlatınca olayın ciddiyetinin farkına vardım. Bayağı riskliymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. İki gün hastanede doktor kontrolünde hiçbir şey yiyip içmedi, serumla beslendi. Şu an durumu gayet iyi. Normal şekilde yemek yiyebiliyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör