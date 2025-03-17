3 yaşındaki oğluna sigara içirip sosyal medyada paylaşmıştı: İşte vicdansız anneye verilen ceza ve gerekçesi!

MAHKEMEDE SKANDAL SAVUNMA: SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Öznur Ö. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Öznur Ö., "Turgut'tan şiddet gördüğüm için ayrılmak istedim. Kendi barışmak istediği için ben kabul etmeyince, videoları internette yaydı. Videoları kaldırmasını söyledim. Kaldırmayınca 'intihar ederim' dedim. O da bana 'Sen çocuğuna kıyamazsın' dedi. Kullandığım ilacın içindeki hapları çıkarıp yerine mercimek taneleri koydum. Videoda sanki bunlar ilaçmış gibi intihar edeceğiz, şeklinde video çektim. Ben çocuğuma zarar vermek istemedim. Hastanede zaten ilaç içmediğim tespit edildi. Turgut videoları kaldırsın, diye böyle bir şey yaptım. Çocuğumun elindeki sigaralı videoyu ben çekmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Öznur Ö., çocuğun banyo yaparken çekilen görüntülerini ise eşinin, telefonda görüntülü konuşurken gizlice kayda aldığını öne sürdü.

Mahkeme hakimi, sanık Öznur Ö.'yü, 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis ve 41 gün karşılığı 2 bin 50 TL cezaya çarptırdı.