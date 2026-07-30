3 yaşındaki Salih Efe’ye saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Başakşehir Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte teyzesine misafirliğe gelen Salih Efe Karlı'ya evin önünde oynarken Y.Z'ye ait köpek bahçe duvarından atlayarak saldırmış, küçük çocuk aldığı darbeler nedeniyle ağır şekilde yaralanmıştı. Salih Efe, Karaman'daki ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş vücudunda çok sayıda kırık bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aynı saldırıda küçük çocuğun annesi Ayşenur Karlı çocuğunu kurtarmak isterken köpeğin ısırması sonucu elinden yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında köpeğin sahibi Y.Z. gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Y.Z. çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. İfadesinde köpeğinin 3 gün önce kaybolduğunu, kimliğinin olmadığını ileri süren Y.Z'nin, çeşitli suçlardan 23 suç kaydının olduğu öğrenildi.