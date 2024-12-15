3 yeni adalet binası

Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak için çalışmalar devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'ye kazandırılacak Mardin Adalet Binasının ikmal inşaatı, İzmir Aliağa Adalet Binası ve Balıkesir Burhaniye Adalet Binasının yapım ihalelerinin 16 aralık pazartesi günü gerçekleştirileceğini aktardı.

ALİAĞA ADALET BİNASI

İzmir Aliağa Adalet Binası, 18 bin 120 metrekare inşaat alanı, Bodrum, zemin ve 3 kat, 13 duruşma salonu, 45 hâkim ve savcı odası ve toplam 184 araçlık otoparktan oluşacak.

BURHANİYE ADALET BİNASI

Balıkesir Burhaniye Adalet Binası ise 22 bin 577 metrekare toplam inşaat alanı, Bodrum, zemin ve 4 kat, 12 duruşma salonu, 58 hâkim ve savcı odası, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Nöbetçi Savcılık birimleri, Toplam 180 araçlık otoparktan oluşacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 yeni adalet hizmet binası ile ilgili "Adalet binalarımızın ilçelerimize, şehrimize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.