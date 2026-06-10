3 yıl önce kazada kaybettiği kızının özlemiyle yaşıyordu: 60 yaşındaki baba hayatını kaybetti

Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Melike Oğuz, 25 Ekim 2023 tarihinde Belek yolu Otogar Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Babası Hüseyin Oğuz'un motosikletiyle okula giderken otobüsün çarpması sonucu yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

HER GÜN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Kızının vefatının ardından derin bir acı yaşayan Hüseyin Oğuz, o tarihten itibaren Gedik Mezarlığı'nda bulunan kızının mezarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Her gün mezarlığa giderek kızının mezarındaki çiçekleri sulayan, bakımını yapan ve temizliğiyle ilgilenen Oğuz, başta kızının sınıf arkadaşları ve çevresindekiler takdirini toplamıştı.

ÇİÇEK HIRSIZLARINA KARŞI KAMERA TAKTIRMIŞTI

Kızının mezarına ektiği çiçeklerin sürekli çalınması üzerine büyük üzüntü yaşayan Hüseyin Oğuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden izin alarak mezarı görecek şekilde güvenlik kamerası sistemi kurdurmuştu. 3 Aralık 2025 tarihinde kamera kayıtlarını inceleyen Oğuz, biri kadın olmak üzere iki kişinin mezarlardan çiçek çaldığını tespit etmiş ve şahıslar hakkında şikâyetçi olmuştu. Kızının hatırasına sahip çıkmak için verdiği mücadele Türkiye''de kamuoyunda da büyük yankı uyandırmıştı.

KIZININ YANINA DEFNEDİLECEK

Kızının özlemiyle yaşamını sürdüren Hüseyin Oğuz, rahatsızlanması üzerine acil olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı babanın cenazesinin, Gedik Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze namazının ardından, çok sevdiği kızı Melike Oğuz'un yanına defnedilecek. Yakınları ve sevenleri, yıllardır kızının mezarı başından ayrılmayan Hüseyin Oğuz'un vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.