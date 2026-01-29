3 yıldır kayıp babasını arıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Tözgün Mahallesinde yaşayan Hacı Ömer Yılmaz, 7 Temmuz 2022'de kayboldu. Bahçe sulamak için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen yaşlı adamı kızı Güler Köstereli, babasından biz iz bulabilmek için günlerce babasını aradı. 6 ay sonra aram çalışmalarının durdurulmasının ardından babasının dosyasının rafa kaldırıldığını belirten genç kadın, şimdi babasıyla ilgili biz iz bulmaya çalışıyor.

"DEFİNECİLER DÖVÜP HASTANELİK ETMİŞ"

Babasının kaybolmadan önce dayak yediğini belirten Güler Köstereli;"Babam kaybolmadan önce araziye mantar aramaya gitmişti. Geldiğinde yüzünde morluklar vardı. Daha sonra kaburgasının kırıl olduğu ortaya çıktı. Belli ki dayak yemişti ama bize korkudan düştüğünü söyledi. Babam o gün definecilerle karşılaştığını söylemişti. Sonra babamı definecilerin dövdüğünü öğrendik. Babam çok korktuğu için hastaneden dönünce günlerce evden çıkmadı. Son olarak 7 Temmuz 2022'de bahçe sulamaya gitti ancak bir daha geri dönmedi. Biz babamın defineciler tarafından kendilerini ifşa etmemesi için öldürüldüğünü düşünüyoruz" diye konuştu.

"TEK İSTEĞİM ÖLÜ YADA DİRİ BABAMIN BULUNMASI"

Babasının arama çalışmalarının sonlandırılmasının ardından Kayseri Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunduğunu belirten Güler Köstereli; "Babam için gelen bir çok ihbara ben ve kardeşlerim gidiyoruz. Biz babamı çok fazla aradık. Kimseye derdimizi anlatamadık ve süre uzadı diye dosyayı rafa kaldırdılar. Özellikle Kayseri emniyeti eski dosyaları raftan indirip aydınlatmakla ismini duyurmuş bir emniyet. Aynı şeyi babam için de yapmalarını istiyorum. Tek isteğim diğer olaylarda olduğu gibi özel ekip kurulması ve babamın bulunması" dedi.