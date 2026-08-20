30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı tatil takvimi

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL SAYILIYOR MU?

4857 sayılı İş Kanunu ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nde tam gün resmi tatildir. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da kamu kurumları resmi tatil kapsamında kapalı olacaktır. Zafer Bayramı, ulusal ölçekte coşkuyla kutlanan ve yasal olarak çalışma zorunluluğu bulunmayan ana milli bayramlarımız arasında yer almaktadır.