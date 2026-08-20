30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı tatil takvimi

Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos, her yıl tüm yurtta gururla kutlanıyor. Yılın son uzun tatil fırsatlarını değerlendirmek veya çalışma günlerini planlamak isteyen vatandaşlar, 2026 resmi tatil günlerine odaklandı. Pazar gününe denk gelen bu anlamlı günün köprü izin veya mesai haklarına etkisi detaylandı.
4857 sayılı İş Kanunu ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nde tam gün resmi tatildir. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da kamu kurumları resmi tatil kapsamında kapalı olacaktır. Zafer Bayramı, ulusal ölçekte coşkuyla kutlanan ve yasal olarak çalışma zorunluluğu bulunmayan ana milli bayramlarımız arasında yer almaktadır.
2026 takvimi incelendiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazar gününe denk gelmektedir. Hafta sonu gününe denk gelmesi nedeniyle, hafta içi çalışan kamu personeli ve hafta sonu tatili yapan özel sektör çalışanları için ekstra bir hafta içi izin günü oluşmamaktadır. Ancak hafta sonu vardiyalı çalışanlar veya pazar günleri mesai yapan sektörler için resmi tatil mevzuatı geçerliliğini korumaktadır.
30 Ağustos'un pazar gününe denk gelmesi sebebiyle cumartesi ve pazar gününü kapsayan klasik 2 günlük hafta sonu tatili geçerli olacaktır. Resmi takvimde bayramın ertesi günü olan 31 Ağustos Pazartesi günü tatil ilan edilmemiştir; idari izin kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 30 Ağustos için hafta sonuyla birleşen 3 veya 4 günlük bir "köprü tatil" imkanı bu yıl takvimsel olarak ortaya çıkmamaktadır.