30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?

Giriş Tarihi: 27.8.2025 10:41

30 Ağustos Zafer Bayramı için oldukça kısa bir süre kaldı. Ülkemiz için oldukça önemli bir gün olan 30 Ağustos, bu yıl da ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanacak. Öte yandan ’30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?’ soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte detaylar;

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl 103. yıl dönümü ile idrak edilecek. Bu anlamlı gün yurt genelinde törenler ve etkinliklerle kutlanacak. 1926 yılından bu yana resmî bayram olarak kutlanan 30 Ağustos, resmî tatil statüsünde yer alıyor. Peki, 30 Ağustos bu yıl hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar;

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanan ve resmi tatil kapsamında yer alan anlamlı bir gündür. 1922'de kazanılan Büyük Taarruz Zaferi'ni simgeleyen bu tarih, tüm yurtta coşkuyla anılmaktadır. Bu nedenle 30 Ağustos, 1 tam gün resmi tatildir.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Hem resmi tatil hem de hafta sonu olması nedeniyle kamu kurumları bu tarihte kapalı olacak.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

Resmî takvimde sadece 30 Ağustos günü tatil sayıldığından, 29 Ağustos'ta kamu kurumları ve özel sektör normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecek.

