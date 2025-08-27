30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl 103. yıl dönümü ile idrak edilecek. Bu anlamlı gün yurt genelinde törenler ve etkinliklerle kutlanacak. 1926 yılından bu yana resmî bayram olarak kutlanan 30 Ağustos, resmî tatil statüsünde yer alıyor. Peki, 30 Ağustos bu yıl hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar;