30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl 103. yıl dönümü ile idrak edilecek. Bu anlamlı gün yurt genelinde törenler ve etkinliklerle kutlanacak. 1926 yılından bu yana resmî bayram olarak kutlanan 30 Ağustos, resmî tatil statüsünde yer alıyor. Peki, 30 Ağustos bu yıl hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar;
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanan ve resmi tatil kapsamında yer alan anlamlı bir gündür. 1922'de kazanılan Büyük Taarruz Zaferi'ni simgeleyen bu tarih, tüm yurtta coşkuyla anılmaktadır. Bu nedenle 30 Ağustos, 1 tam gün resmi tatildir.