30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı 2025 yılı takviminde işaretlendi!

Yılın ikinci yarısında resmi tatil takvimi yeniden gündeme gelirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi kurumlar, bankalar ve özel sektör çalışanları bu tarihte izinli olup olmayacaklarını merak ediyor. Tatil planları yapan vatandaşlar için 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiği ve çalışma düzeni oldukça önemli. Peki, 30 Ağustos 2025 tatil mi, bankalar açık olacak mı? İşte, detaylar:
30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biri olan Zafer Bayramı olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
Bu özel gün, 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı tarihi simgeliyor.
Türkiye genelinde her yıl kutlanan bu bayram, 1 günlük bir resmi tatil kapsamında yer alıyor.
30 Ağustos 2025 günü hem resmi tatil olması hem de cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle;
Devlet daireleri (nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler vb.) kapalı olacak.
Bankalar, yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet vermeye devam edecek, şubeler kapalı olacak.
PTT şubeleri hizmet vermeyecek.