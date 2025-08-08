30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı 2025 yılı takviminde işaretlendi!

Yılın ikinci yarısında resmi tatil takvimi yeniden gündeme gelirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi kurumlar, bankalar ve özel sektör çalışanları bu tarihte izinli olup olmayacaklarını merak ediyor. Tatil planları yapan vatandaşlar için 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiği ve çalışma düzeni oldukça önemli. Peki, 30 Ağustos 2025 tatil mi, bankalar açık olacak mı? İşte, detaylar: