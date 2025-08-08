Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı 2025 yılı takviminde işaretlendi!
Yazın sonuna yaklaşırken, gündemde en çok merak edilen konulardan biri de 30 Ağustos’un resmi tatil olup olmadığı. Çalışanlar ve vatandaşlar kamu kurumlarının açık olup olmadığını araştırıyor. Bayram kapsamında özel sektörün ve devlet kurumlarının çalışma durumu da gündemdeki yerini koruyor. Tatil planı yapacak olanlar ise “30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili 2025 yılı bilgileri:

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biri olan Zafer Bayramı olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
Bu özel gün, 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı tarihi simgeliyor.
Türkiye genelinde her yıl kutlanan bu bayram, 1 günlük bir resmi tatil kapsamında yer alıyor.

RESMİ KURUMLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

30 Ağustos 2025 günü hem resmi tatil olması hem de cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle;

Devlet daireleri (nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler vb.) kapalı olacak.

Bankalar, yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet vermeye devam edecek, şubeler kapalı olacak.

PTT şubeleri hizmet vermeyecek.

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geçtiğimiz yıl toplu taşıma ücretsiz olarak kullanıldı. Bu yıl da toplu ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor.

