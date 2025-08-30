30 Ağustos SoloTürk gösterisi ne zaman ve saat kaçta başlıyor, nerede yapılacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı SoloTürk gösteri uçuşu programı

Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında SoloTürk ekibi Ankara'da gösteri yapacak. Zaferin yıl dönümünü kutlamak üzere gösterileri takip eden vatandaşlar, 30 Ağustos SoloTürk gösterisi ne zaman ve saat kaçta başlıyor, nerede yapılacak sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı SoloTürk gösteri uçuşu programı ve saati;
30 AĞUSTOS SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
26-27 Ağustos'ta Afyonkarahisar ve Manisa'da düzenlenen selamlama uçuşlarıyla coşkuya start veren ekip, bugün Ankara semalarında olacak.
SoloTürk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 18.30 ile 19.30 arasında Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu yapılacak. SOLOTÜRK gösteri uçakları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 18.45'te Ankara Anıtkabir'de olacak.
SoloTürk, 30 Ağustos Ankara Gölbaşı, 31 Ağustos Anıtkabir uçuşlarını birleştirerek sadece 30 Ağustos Cumartesi günü Anıtkabir'de gösteri uçuşunu hayata geçirecek. Türk Yıldızları da 30 Ağustos Cumartesi günü Kütahya / Zafertepe Tören alanında saat 17:00'de selamlama uçuşu planlayacak.