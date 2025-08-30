30 Ağustos SoloTürk gösterisi ne zaman ve saat kaçta başlıyor, nerede yapılacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı SoloTürk gösteri uçuşu programı

Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında SoloTürk ekibi Ankara'da gösteri yapacak. Zaferin yıl dönümünü kutlamak üzere gösterileri takip eden vatandaşlar, 30 Ağustos SoloTürk gösterisi ne zaman ve saat kaçta başlıyor, nerede yapılacak sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı SoloTürk gösteri uçuşu programı ve saati;