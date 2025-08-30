30 Ağustos trafiğe kapalı yollar: İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bugün 05:45'ten itibaren İstanbul'daki bazı yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen programın bitimine kadar alternatif yollar kullanılacak. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler? İşte, Valilik açıklaması ışığında 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar;