30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul, İzmir, Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Giriş Tarihi: 30.8.2025 07:26

30 Ağustos Zafer Bayramı, ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanacak. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı oldu. Geçen yıl resmi tatillerde birçok şehirde otobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Peki, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda otobüsler ücretsiz olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma düzenlemeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, trafikte zaman kaybetmemek için otobüs, metro ve tramvay gibi araçları tercih ediyor. Önceki resmi tatillerde toplu taşımanın ücretsiz olması gözleri bu yıla çevirdi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bu kararla, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

30 AĞUSTOS CUMARTESİ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ OLACAK!

Belediyelere bağlı otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

