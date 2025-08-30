30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul, İzmir, Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma düzenlemeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, trafikte zaman kaybetmemek için otobüs, metro ve tramvay gibi araçları tercih ediyor. Önceki resmi tatillerde toplu taşımanın ücretsiz olması gözleri bu yıla çevirdi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?