30 büyükşehirde Milli Eğitim Akademisi kurulacak

İçinde öğretmenlerin mesleğe hazırlanma süreçlerine ışık tutacak Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasının da yer aldığı, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif yasalaştıktan sonra, 1 Ocak 2025'te uygulamaya başlayacak. Akademi ile 96 saatlik öğretmenlik mesleği staj süresi, en az 240 saate çıkarılacak. Komisyonda Akademiyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan kanun teklifinin ilk imza sahibi AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Dünyanın birçok ülkesinde farklı uygulamalar var. Kendi pratiğimizi incelemek suretiyle Akademinin kurulmasının doğru olacağını düşündük. Tamamen objektif ölçme yapısıyla akademiyi yapılandırıyoruz. Öğrencilerimiz üniversiteye sınavla giriyor. Mezun olduktan sonra KPSS puan üstünlüklerine göre atamaya temel teşkil eden kontenjan sayısı kadar öğrencimiz KPSS puan üstünlüğüne göre alınacak" ifadesini kullandı. Akademinin uygulanmasıyla beraber aday öğretmenlik uygulamasının kaldırılacağını söyleyen Maviş, aday öğretmenlik uygulamasının akademi içine alınacağını belirtti. Akademinin nerelerde faaliyete geçeceğine dair bilgi veren Maviş, "30 büyükşehirde kurulması planlanıyor. Şu anda farklı büyükşehirlerde 11 tane MEB'in hizmet içi eğitim kurumları var. Öncelikli olarak bu 11 hizmet merkezi başta olmak üzere diğer illerde de yine Bakanlığımızın okulları, büyük okulları ve bazı kurumları, Akademinin eğitim merkezleri olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla herhangi yeni yapı ihdası, yatırım ihtiyacı doğurmayacak şekilde mevcut imkânlardan yararlanılacak" dedi. Maviş, akademide uygulama öğretmeni olarak YÖK ile yapılacak karşılıklı iş birliği çerçevesinde üniversitelerden eğitimcilerin görevlendirileceğini vurguladı.