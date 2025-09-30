Haberler Yaşam Haberleri 30 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları: MP TV ve Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.9.2025 19:23

30 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları: MP TV ve Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi için gözler MP TV ve Milli Piyango Online sisteminde. 6 milyon 75 bin 817 TL’lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı 30 Eylül tarihli çekilişte kazandıran numaralar merakla bekleniyor. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişlerde şansını deneyenler, sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, 30 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları.

30 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları: MP TV ve Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Süper Loto çekilişi, 30 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşiyor. Bu hafta 6.075.817 TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından açıklanacak sonuçları öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, 30 Eylül Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, Süper Loto canlı sonuç ekranı.

30 EYLÜL 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
30 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları: MP TV ve Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz