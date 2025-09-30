30 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları: MP TV ve Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Süper Loto çekilişi, 30 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşiyor. Bu hafta 6.075.817 TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından açıklanacak sonuçları öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, 30 Eylül Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, Süper Loto canlı sonuç ekranı.
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.