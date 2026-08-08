30 ilde DEAŞ’a eşzamanlı darbe

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Türkiye genelinde DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 104 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla DEAŞ'a finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve DEAŞ terör örgütüne üye olduklarının tespit edildiği bildirildi.

KARARLILIK VURGUSU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.