30 ilde FETÖ operasyonu: 91 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 30 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma operasyon düzenlendi.

91 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 64'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINDA YER ALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.