Çorum’da acı kaza! Yamaç paraşütüyle 30 metre yükseklikten düştü: Pilot hayatını kaybetti

Şenliklere Antalya'dan katılan 48 yaşındaki Bayram Kurt, bin 540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kalkış noktasına yakın bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.