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Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:48

Çorum'da acı kaza! Yamaç paraşütüyle 30 metre yükseklikten düştü: Pilot hayatını kaybetti

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri sırasında meydana gelen kazada, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt yaşamını yitirdi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ Yaşam
Çorum’da acı kaza! Yamaç paraşütüyle 30 metre yükseklikten düştü: Pilot hayatını kaybetti
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Şenliklere Antalya'dan katılan 48 yaşındaki Bayram Kurt, bin 540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kalkış noktasına yakın bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Bayram Kurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇORUM #ANTALYA

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Çorum'da acı kaza! Yamaç paraşütüyle 30 metre yükseklikten düştü: Pilot hayatını kaybetti
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