30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapımı için açılan 30 metrelik kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti. Beldibi Mahallesi'nde yaşanan olayda yapım çalışmasında görevli Nafiz Özkul, açılan 30 metre derinliğindeki çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler vinç yardımı ile indikleri kuyuda Nafiz Özkul'un cansız bedenine ulaştı. Kuyudan çıkarılan Özkul'un cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.