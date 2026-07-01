30 milyarlık kara para ağı çökertildi! 9 ilde dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile diğer adli deliller doğrultusunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen organize bir yapılanma deşifre edildi.

30 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdikleri belirlenen 37 şirket mercek altına alındı. MASAK'ın mali analizlerinde, yapılanmanın 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu para trafiğinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı değerlendirildi.

200 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Tedbir uygulanan mal varlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu belirtildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta 30 Haziran'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KUYUMCUDA GÜMÜŞ, EVDE ALTIN VE DÖVİZ

Operasyon kapsamında Bilal Happani'ye ait Fatih'teki bir kuyumcuda yapılan aramada 30 kilogram gümüş, 6 bin 260 dolar, 4 bin 880 avro ve 16 bin 805 TL ele geçirildi. Ankara'da Uğur Demirel'in adresinde gerçekleştirilen aramalarda ise 925 bin TL, 28 bin 450 dolar, 7 bin 300 avro, 825 sterlin, 609 gram altın, 2 tam altın, 1 yarım altın, 67 çeyrek altın, 7 bilezik ile 1 kilogram 150 gram gümüş bulundu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör