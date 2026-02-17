30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

İstanbul Bakırköy'deki yüksek güvenlikli Ekşinar Konakları'nda yaşayan Mestur dövizin sahibi 28 yaşındaki Bilal Durmaz, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracında muhafaza ediyordu. 11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, sadece 15 dakika içinde Audi A6 ve Ford Ranger marka araçların camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karıştı. Gece saat 01.00'de araçlarını kontrol eden Durmaz, 300 kilogram ağırlığındaki servetinin buharlaştığını görünce polise başvurdu.
"BANKAYA YATIRMAK ZAHMETLİ GELDİ"
Olayın duyulmasıyla beraber birçok vatandaş 'bu kadar para bagajda taşınır mı' sorusuna cevap ararken, bir kesim ise bu miktardaki paranın fiziksel olarak araçlara sığmayacağı görüşündeydi. Polis tarafından ifadesi alınan Durmaz, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi. Bu sürenin Laleli'de gerçekleştirilen büyük baskınlarla neredeyse aynı tarihe denk gelmesi, otoparkta çalınan 30 milyon doların Taç Döviz'e ait olduğu ihtimalini güçlendirdi. Devasa meblağın, operasyonlardan kaçırmak amacıyla "emanetçilerden" gizlendiği şüphesi de değerlendirmeleri arasında yer alıyor.
SOYGUNUN UCU İMAMOĞLU'NUN 'KASALARINA' UZANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz haftalarda Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlenen operasyonda ele geçirilen 5 milyar liralık belgelenemeyen servetin, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere uzanan bir rüşvet ve suç geliri ağına ait olduğu iddia edilmişti. Hazırlanan iddianamede; Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve "para kasaları" Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptanmıştı. Tanık Tolgahan Erdoğan'ın beyanlarına göre ise VIP araçlarla 50 milyon dolar taşındığı belirtildi. MASAK kayıtlarının firmanın beyanlarıyla örtüşmemesi ve paraların mülkiyetinin ispatlanamaması üzerine savcılık, bu büronun örgütün "emanetçisi" olarak faaliyet gösterdiğini ve deşifre olmamak için nakit sevkiyatının motorlu kuryeler aracılığıyla yapıldığını kaydederek paraların doğrudan kurulan suç örgütüne ait olduğu sonucuna varıldı.
ÇİFTE SORUŞTURMA
Şu an soygun üzerinde iki farklı Cumhuriyet Başsavcılığı çalışıyor. Bakırköy Savcılığı otopark bariyerlerini kolayca aşan ve paranın yerini eliyle koymuş gibi bulan 4 hırsızın ve onlara hareket eden kişilerin peşinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ise araç bagajlarında çuvallarla taşınan 30 milyon doların, İBB rüşvet çarkı ve Taç Döviz'in gizli kasalarıyla olan bağını çözmeye çalışıyor.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Şubat 2026 tarihinde Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkındaki iki ayrı araçtan para çalınması olayıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Şubat 2026 tarihinde İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheliler bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
PARA, UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 TL,860 adet Ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
4 GÜN ÖNCE GELEN JAGUAR...
Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında olaydan 4 gün önce aynı otoparka Jaguar marka bir aracın da sahte plaka ile giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi. O araçla ilgili çalışma da devam ediyor.