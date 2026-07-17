30 yıl sonra köyü yer altı suyu vurdu: ‘Köyümüz adeta bataklığa döndü’

Yozgat'ın Yukarı Tekke Köyü, son 30 yılın en yoğun yağışlarının ardından adeta suya teslim oldu. Günler süren yağışlarla birlikte yeraltı su seviyesi yükselirken, çok sayıda evin temelinden su fışkırdı. Bahçelerdeki kuyular taşarken köy yolları da dereyi andıran görüntülere sahne oldu. Evleri ve tarım arazileri zarar gören köylüler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek istedi.

130 BİN LİRALIK ÖNLEM DE ÇÖZÜM OLMADI

Köy sakinlerinden Osman Karagöz, yıllardır böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını belirterek, "Yaklaşık 30 yıl önce de benzer bir olay yaşamıştık ama bu kadar büyük değildi. 13 metrelik kuyum tamamen suyla doldu. Evimin temelinden su çıkıyor. Sorunu çözebilmek için 130 bin lira harcayarak drenaj yaptırdım ve suyu yola tahliye ettim. Buna rağmen duvarların altından su çıkmaya devam ediyor. Köy yollarımız adeta akarsuya döndü." dedi.

'20 SANTİM KAZINCA SU ÇIKIYOR'

Yukarı Tekke Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Duran ise köyde 12 evin temelinden su çıkmaya devam ettiğini belirterek, "Sadece evler değil, çok sayıda tarım arazimiz de sular altında kaldı. Yer altı su seviyesi öylesine yükseldi ki bahçede 20 santimetre kazınca bile su çıkıyor. Bu nedenle ekim yapamadık. Köyümüz adeta bataklığa döndü. Suların tahliyesi ve drenaj sisteminin kurulması köylüler için çok yüksek maliyet oluşturuyor. Bu yükün altından kalkamıyoruz. Sayın Valimizden ve ilgili kurumlardan destek bekliyoruz." diye konuştu.