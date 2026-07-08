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Giriş Tarihi: 8.07.2026 18:20

300 bin dolarlık rüşvet iddiası! HSK, Savcı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı ve eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz hakkında, İBB soruşturmalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast girişimi iddianamesinde yer alan rüşvet iddiaları üzerine HSK Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatıldı. İddianamede, Yıkılmaz’ın “Demir Yumruk” dosyasında mal varlığı tedbirinin kaldırılması karşılığında 300 bin dolar rüşvet aldığı öne sürülürken, HSK’nın iddiaları ilgili mevzuat kapsamında incelemeye aldığı ve sürecin devam ettiği belirtildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
300 bin dolarlık rüşvet iddiası! HSK, Savcı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaların itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'a suikast girişimi iddiasıyla hazırlanan iddianamede, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz hakkında rüşvet iddialarına yer verildi.

300 BİN DOLARLIK RÜŞVET

İddianamede, "Demir Yumruk" soruşturmasını yürüten Yıkılmaz'ın, aynı dosyada yargılanan Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılması karşılığında 300 bin dolar rüşvet aldığı ve tedbir kararının bu şekilde kaldırıldığı iddia edildi.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Söz konusu iddiaların ardından HSK Birinci Dairesi tarafından Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlatıldığı, sürecin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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#AZİZ İHSAN AKTAŞ

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