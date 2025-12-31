31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba okullar, üniversiteler, kamu kurumları yarım gün mü?

2026 yılına girilmesine saatler kala 31 Aralık 2025 Çarşamba gününün tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Yılbaşı hazırlıkları sürerken, "31 Aralık yarım gün mü, bugün resmi tatil mi?" soruları öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle kamu kurumları ve özel sektörde mesai düzeninin nasıl olacağı, eğitim-öğretim faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, bugün okullar yarım gün mü?
31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında, özel sektörde ve eğitim kurumlarında çalışma düzeni normal seyrinde devam ediyor. Yılın son günü olması nedeniyle herhangi bir yarım gün ya da erken tatil uygulaması bulunmuyor.
Bu kapsamda bugün okullar tam gün açık olacak. Dersler planlandığı şekilde işlenecek, öğleden sonra için ayrıca bir tatil ya da izin uygulanmayacak.