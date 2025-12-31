31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba okullar yarım gün mü, öğleden sonra ders olacak mı?

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında, özel sektörde ve eğitim kurumlarında çalışma düzeni normal seyrinde devam ediyor. Yılın son günü olması nedeniyle herhangi bir yarım gün ya da erken tatil uygulaması bulunmuyor.

Bu kapsamda bugün okullar tam gün açık olacak. Dersler planlandığı şekilde işlenecek, öğleden sonra için ayrıca bir tatil ya da izin uygulanmayacak.