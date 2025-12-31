Haberler Yaşam Haberleri 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba okullar yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün?
2026 yılına girilmesine saatler kala 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tatil mi, yarım gün mü sorusu gündemin üst sıralarında yer aldı. Yılın son gününde okulların açık olup olmadığı ve kamu ile özel sektörde mesai düzeninin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, bugün resmi tatil mi? İşte tüm detaylar...

2026 yılına girilmesine saatler kala 31 Aralık 2025 Çarşamba gününün tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Yılbaşı hazırlıkları sürerken, "31 Aralık yarım gün mü, bugün resmi tatil mi?" soruları öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle kamu kurumları ve özel sektörde mesai düzeninin nasıl olacağı, eğitim-öğretim faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, bugün okullar yarım gün mü?

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında, özel sektörde ve eğitim kurumlarında çalışma düzeni normal seyrinde devam ediyor. Yılın son günü olması nedeniyle herhangi bir yarım gün ya da erken tatil uygulaması bulunmuyor.

Bu kapsamda bugün okullar tam gün açık olacak. Dersler planlandığı şekilde işlenecek, öğleden sonra için ayrıca bir tatil ya da izin uygulanmayacak.

1 OCAK 2026 TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları kapalı olacak. Okullar da 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil olacak. 31 Aralık Çarşamba günü tatil olmayacak.

