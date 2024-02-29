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Giriş Tarihi: 29.2.2024 10:29

31 Mart yerel seçimleri ile ilgili flaş gelişme1 Bugün başlıyor: Oy kullanacak vatandaşlar dikkat

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak.

İHA
31 Mart yerel seçimleri ile ilgili flaş gelişme1 Bugün başlıyor: Oy kullanacak vatandaşlar dikkat
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi uyarınca süreç devam ediyor. Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenmişti.



Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesi sonrası bu sayı 34 olarak güncellenirken, seçim takvimine göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişti.

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimi ile belirlenmişti.

Seçime giden süreçte vatandaşların oy kullanacağı yerleri belirleyen seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına bugün başlanacak. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebilecek.



Ayrıca oy kullanmaya gidecek vatandaşların 31 Mart günü seçmen bilgi kağıtlarının yanlarında bulundurulması zorunlu olmayacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.



Buna göre YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden seçmenler nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecek.

Öte yandan YSK tarafından yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.
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31 Mart yerel seçimleri ile ilgili flaş gelişme1 Bugün başlıyor: Oy kullanacak vatandaşlar dikkat
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