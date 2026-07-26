31 yıldır kayıp olan dedesinden iz arıyor

Nevşehir'in Uçhisar kasabasında 1995'te kayıplara karışan İhsan Özcan'dan 31 yıldır hiçbir iz bulunamadı. Aradan geçen yıllara rağmen umutlarını yitirmeyen Özcan ailesi, dosyanın yeniden açılarak olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istiyor. Kayıp Özcan'ın torunu Alper Özcan, dedesinin kaybolmasının ardından yıllarca resmi makamlara başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek, "1995 yılından bu yana dedemiz İhsan Özcan'dan hiçbir haber alamadık. Yaptığımız tüm başvurulara rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadı" dedi.

İSİMSİZ İHBAR MEKTUBU

Soruşturma dosyasında, Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen isimsiz bir ihbar mektubunun da bulunduğu öğrenildi. El yazısıyla yazılan mektupta, İhsan Özcan'ın öldürüldüğü iddia edilerek bazı kişilerin isimlerine yer verildi. Mektupta olayın gerçekleşme şekline ilişkin çeşitli iddialar ile cesedin Irak'a götürüldüğüne dair doğrulanmamış ifadeler de yer aldı. Mektuptaki iddiaları destekleyecek somut delillere ulaşılamadı. Alper Özcan, ihbar mektubundaki iddiaların yeniden araştırılmasını istediklerini belirterek, "Dosyanın yeniden açılmasını, tüm yönleriyle araştırılmasını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu belirsizlik artık son bulsun" dedi.