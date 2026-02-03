31 yıllık kumar bağımlılığından ‘Yeşilay’ ile kurtuldu

Diyarbakır'da küçük yaşlarda başladığı kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldığı destekle kurtulan 54 yaşındaki A.D., hayatında yeni bir sayfa açtı. Yurt içinde ve yurt dışında uzun yıllar kumar oynadığını belirten A.D., ciddi maddi kayıplar yaşadığını, psikolojik olarak yıprandığını ve evliliğinin sona erdiğini ifade etti. Sosyal medyada gördüğü YEDAM merkezine başvuran ve yaklaşık bir yıllık destek ve rehabilitasyon sürecinin ardından kumarı bıraktığını dile getiren A.D., bu süreçte hem borçlarını kapattığını hem de birikim yapmaya başladığını vurguladı. Merkezde yargılanmadığını, aksine destekleyici bir ortamla karşılaştığını belirten A.D., psikososyal destek ve terapi çalışmalarının hayatını yeniden düzene soktuğunu kaydetti.