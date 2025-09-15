Haberler Yaşam Haberleri 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain ele geçirildi
310 kilo esrar ile 291 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 1 milyar 130 milyon TL değerinde 310 kilogram esrar ve 291 kilogram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 310 kilogram esrar ile 291 kilogram kokain cinsi olmak üzere toplam değeri 1 milyar 130 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyona ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüzyılın küresel felaketi olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; gençlerimizi ve toplumumuzu korumaya devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençlerimizi uyuşturucu illetinden uzak tutmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

