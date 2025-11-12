SON DAKİKA: 311 numaralı odanın sırrı çözüldü! Melisa Külekçi ve 2 kişiyi daha katletmişti! Meğer 6 yıl önce...

6 YIL ÖNCEKİ KAN DONDURAN MESAJLAR

Öte yandan SABAH gazetesinin edindiği bilgilere göre Melisa Külekçi ile Hakan K. arasında 2019 yılında bir ilişki yaşandığı bu ilişki sonrasında ikilinin ayrılma sürecine girdiği Külekçi'nin Hakan K.'dan tehdit mesajları aldığı içinde şikayetçi olduğu öğrenildi. Melisa'nın 6 yıl öncesine ait şikayetinde Hakan K.'dan gelen mesajları da savcılığa sunduğu öğrenildi. Hakan K.'nın mesajlarda; Sana bu dünya da cehennemi yaşatmazsam şerefsizim. seni kendim arayıp bulduğumda insan içine çıkılmaz hale getireceğim. Okulun içinde herkesin gözünün önünde seni saçından sürükleyeceğim" gibi mesajlar attığı öğrenildi.