SON DAKİKA: 311 numaralı odanın sırrı çözüldü! Melisa Külekçi ve 2 kişiyi daha katletmişti! Meğer 6 yıl önce...

Kan donduran olay 10 Kasım 2025 gecesi saat 22.43 sıralarında Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre "Elemanımız çalışıyor o aradı araç gelmiş silah sesi gelmiş kamerada biri gözüküyor yatmış hareket etmiyor" ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, E5 Londra Asfaltı üzerinde 39 plakalı kırmızı renkli bir araçta iki kişinin vurulmuş halde olduğunu tespit etti.
Şoför koltuğundaki kişinin 31 yaşındaki Emre Güçlü olduğu, başının arka kısmından vurulduğu ve kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Yan koltukta bulunan 33 yaşındaki Emrah Yılmaz isimli kişinin ise ense kısmından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
OTEL ODASINDA GENÇ KIZIN CESEDİ
Olayın ardından yaklaşık 20 metre ilerideki otelin güvenlik kameraları incelenmek istendiğinde, otel çalışanlarının 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri odaya geçti. Burada 27 yaşındaki Melisa Külekçi isimli kadının başının sağ kısmından vurularak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde iki adet 9 mm boş kovan bulundu. Genişletilen soruşturmada incelenen güvenlik kamera görüntüleri cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada failin 32 yaşındaki Hakan K.'nın olduğu tespit edildi. Elde edilen görüntülere göre Hakan K.'nın 9 Kasım'da otelde 311 numaralı odaya giriş yaptığı, 10 Kasım'da ise Melisa Külekçi'nin de aynı odaya geldiği tespit edildi.
ARKA KAPIYI AÇIP ATEŞ ETMİŞ
Genç kadını kafasından vurarak öldüren zanlı Hakan K., incelenen görüntülere göre saat 22.23'te otelden çıkarak dışarda çalışır vaziyette bekleyen kırmızı araça doğru yürüyor. Aracın sağ arka kapısını açan Hakan K. araçta oturan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'a ateş ettiği, ardından Mimaroba yönüne yaya olarak kaçtığı görüntülere yansıdı.
Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin olaydan sonra Ekinoba Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini ve burada kıyafetlerini değiştirip bir araçla ayrıldığını belirledi. Araçla kaçarak izini kaybettiren şüpheli Hakan K.'nın çok sayıda asayişe müessir suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için soruşturma derinleştirildi.
6 YIL ÖNCEKİ KAN DONDURAN MESAJLAR
Öte yandan SABAH gazetesinin edindiği bilgilere göre Melisa Külekçi ile Hakan K. arasında 2019 yılında bir ilişki yaşandığı bu ilişki sonrasında ikilinin ayrılma sürecine girdiği Külekçi'nin Hakan K.'dan tehdit mesajları aldığı içinde şikayetçi olduğu öğrenildi. Melisa'nın 6 yıl öncesine ait şikayetinde Hakan K.'dan gelen mesajları da savcılığa sunduğu öğrenildi. Hakan K.'nın mesajlarda; Sana bu dünya da cehennemi yaşatmazsam şerefsizim. seni kendim arayıp bulduğumda insan içine çıkılmaz hale getireceğim. Okulun içinde herkesin gözünün önünde seni saçından sürükleyeceğim" gibi mesajlar attığı öğrenildi.