32 ilde DEAŞ operasyonu: 170 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:16 Son Güncelleme: 19.12.2025 09:41

32 ilde DEAŞ’e yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 170 şüpheli yakalandı, 10’u tutuklandı, 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

SENA UYANER
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ' yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 170 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"ÜLKEMİZİN HUZURU İÇİN OPERASYONLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

